Пять человек погибли при ударе по рынку в Токмаке

В Запорожской области в результате удара дрона ВСУ по городскому рынку в Токмаке погибли пятеро мирных жителей, еще 18 человек получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.





Пострадавшие продолжают поступать в местную больницу, где развернуты дополнительные операционные. Глава региона поручил социальному блоку правительства начать работу с семьями погибших и пообещал произвести все положенные выплаты в кратчайшие сроки. Он также подчеркнул, что удар был нанесен целенаправленно по гражданскому объекту, и ответственность за трагедию лежит на тех, кто сознательно бьет по мирным гражданам.





Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела о теракте после атаки на Токмак.