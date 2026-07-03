Экс-главу Росавиации Нерадько задержали за мошенничество

Следователи задержали бывшего главу Росавиации Александра Нерадько по делу о мошенничестве и требуют его ареста. Об этом со ссылкой на Хорошевский суд Москвы пишет ТАСС.





Также поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Нерадько обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Источники в правоохранительных органах сообщили агентству, что бывшему чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.





Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 года и покинул ведомство в 2023 году. После ухода из ведомства Нерадько занял пост советника гендиректора Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).





Напомним, в 2022 году было возбуждено несколько уголовных дел против сотрудников ведомства. Осенью, после обысков, арестовали начальника отдела высшей квалификационной комиссии Росавиации Максима Павлюка. В декабре силовики провели обыски в центральном офисе и задержали сотрудника управления цифровой трансформации Александра Матюшкина по делу о взятке.