Автомобиль с представителями власти подорвался на мине в Курской области

В центре Рыльска Курской области подорвался на мине автомобиль с сотрудниками районной администрации. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Александр Хинштейн.





По его словам, ранен глава Рыльского района Владимир Ковальчук. Взрывное устройство сработало дистанционно.





За рулем находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин — он получил непроникающее ранение живота и осколочное повреждение бедра, сейчас находится на операции в Рыльской ЦРБ. Позже его доставят в Курскую областную больницу.





Также пострадали начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС — они стояли на крыльце здания. Оба получили акубаротравму и слепые осколочные ранения рук и ног.





Место подрыва оцеплено, на месте работают саперы.