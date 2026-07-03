Новости
 18+
St
Автомобиль с представителями власти подорвался на мине в Курской области
18+
Новости

Автомобиль с представителями власти подорвался на мине в Курской области

Пострадал глава района

Анна Иванова

В центре Рыльска Курской области подорвался на мине автомобиль с сотрудниками районной администрации. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Александр Хинштейн. 


По его словам, ранен глава Рыльского района Владимир Ковальчук. Взрывное устройство сработало дистанционно.


За рулем находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин — он получил непроникающее ранение живота и осколочное повреждение бедра, сейчас находится на операции в Рыльской ЦРБ. Позже его доставят в Курскую областную больницу.


Также пострадали начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС — они стояли на крыльце здания. Оба получили акубаротравму и слепые осколочные ранения рук и ног.


Место подрыва оцеплено, на месте работают саперы.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс Telegram Дзен VK
#взрыв #пострадавшие #курская область