В Новороссийске закончился бензин

Бензин в Новороссийске закончился, свободный отпуск топлива на автозаправочных станциях полностью приостановлен. Об этом сообщили в муниципальном центре управления.





Сейчас заправка осуществляется исключительно по специальным топливным картам. В МЦУ разъяснили, что такие карты оформляются индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в рамках договора с топливным оператором и предназначены только для служебного транспорта. Заправиться по ним можно лишь на тех АЗС оператора, с которым заключен договор.





При этом дизельное топливо пока еще есть, но в ограниченном количестве — оно доступно на восьми заправочных станциях города.