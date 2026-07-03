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В Новороссийске закончился бензин
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В Новороссийске закончился бензин

Заправка возможна только по топливным картам для служебного транспорта

Анна Иванова

Бензин в Новороссийске закончился, свободный отпуск топлива на автозаправочных станциях полностью приостановлен. Об этом сообщили в муниципальном центре управления.


Сейчас заправка осуществляется исключительно по специальным топливным картам. В МЦУ разъяснили, что такие карты оформляются индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в рамках договора с топливным оператором и предназначены только для служебного транспорта. Заправиться по ним можно лишь на тех АЗС оператора, с которым заключен договор.


При этом дизельное топливо пока еще есть, но в ограниченном количестве — оно доступно на восьми заправочных станциях города.

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#новороссийск #топливо #азс