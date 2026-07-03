Новости
 18+
St
«Не могу следовать убеждениям»: Премьер Молдавии Александр Мунтяну подал в отставку
18+
Новости

«Не могу следовать убеждениям»: Премьер Молдавии Александр Мунтяну подал в отставку

Он объяснил решение своими принципами

Анна Иванова

Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну уходит в отставку. Соответствующее заявление он разместил в социальных сетях.


Он пояснил, что принял предложение стать главой правительства с большой ответственностью и твердой убежденностью в возможности способствовать переменам к лучшему. Однако в тот момент, когда он осознал, что больше не может исполнять мандат в соответствии со своими принципами и убеждениями, он принял решение уйти.


Кто станет его преемником, на данный момент не сообщается.


Напомним, ранее сообщалось, что Молдавия выйдет из Содружества Независимых Государств (СНГ) в апреле 2027 года.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс Telegram Дзен VK
#отставка #молдавия #премьер-министр