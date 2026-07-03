«Не могу следовать убеждениям»: Премьер Молдавии Александр Мунтяну подал в отставку

Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну уходит в отставку. Соответствующее заявление он разместил в социальных сетях.





Он пояснил, что принял предложение стать главой правительства с большой ответственностью и твердой убежденностью в возможности способствовать переменам к лучшему. Однако в тот момент, когда он осознал, что больше не может исполнять мандат в соответствии со своими принципами и убеждениями, он принял решение уйти.





Кто станет его преемником, на данный момент не сообщается.





Напомним, ранее сообщалось, что Молдавия выйдет из Содружества Независимых Государств (СНГ) в апреле 2027 года.