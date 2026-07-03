Террористы планировали сбросить бомбу на поезд в Оренбургской области

В Оренбургской области предотвращен теракт, который участники «Артподготовки»* готовили с апреля по июнь 2024 года. Об этом пишет ТАСС.





Как следует из материалов уголовного дела, фигуранты планировали сбросить с моста самодельное взрывное устройство на железнодорожный состав, перевозивший продукцию военно-промышленного комплекса. Задержаны восемь человек, среди которых Сергей Яковлев, Алексей Щепкин, Владимир Дрофа, Игорь Шарнев, Светлана Малахова, Анна Радионова, а также сотрудники ОАО «РЖД» Юрий Мартьянов и Алексей Демченко. Именно они, по версии следствия, объединились в террористическую группу.





Следствием установлено, что железнодорожники Мартьянов и Демченко передавали соучастникам служебную информацию об уязвимых объектах инфраструктуры и путях беспрепятственного доступа к ним. Остальные фигуранты изготавливали и перевозили СВУ, хранили взрывчатку, оружие и компоненты к ним, а также координировали действия исполнителя — Яковлева — на территории Воронежской, Псковской, Саратовской и Оренбургской областей.





В зависимости от роли каждого, их обвиняют в участии в экстремистской организации и террористическом сообществе, приготовлении к терракту, незаконном обороте и контрабанде оружия и взрывчатки.





*«Артподготовка» — организация признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.