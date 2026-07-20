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Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года
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Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года

Китай принял такие же меры

Daily Storm
Китай принял такие же меры

Безвизовый режим для граждан Китая продлен до 31 декабря 2027 года. Соотвествующий указ подписал президент России Владимир Путин.


В документе изменен прежний срок — 14 сентября 2026 года. В мае Китай также принял решение о продлении безвизового режима с Россией до конца 2027 года.


Напомним, взаимный безвизовый режим был введен с 15 сентября 2025 года: россияне получили право без виз посещать Китай, а китайские туристы — Россию на срок до 30 дней. Указ о таком порядке для граждан КНР был подписан Путиным 1 декабря 2025 года.

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#китай #безвизовый режим #владимир путин