Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года

Безвизовый режим для граждан Китая продлен до 31 декабря 2027 года. Соотвествующий указ подписал президент России Владимир Путин.





В документе изменен прежний срок — 14 сентября 2026 года. В мае Китай также принял решение о продлении безвизового режима с Россией до конца 2027 года.





Напомним, взаимный безвизовый режим был введен с 15 сентября 2025 года: россияне получили право без виз посещать Китай, а китайские туристы — Россию на срок до 30 дней. Указ о таком порядке для граждан КНР был подписан Путиным 1 декабря 2025 года.