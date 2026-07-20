Украинские СМИ сообщили об отставке главкома ВСУ Сырского

Слухи об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского не соответствуют действительности. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.





Ранее издание «Инсайдер.ua» сообщило о его увольнении. На фоне слухов The New York Times со ссылкой на источники в украинской армии сообщила, что военные все чаще не поддерживают Сырского, считая его методы устаревшими, а подход — ориентированным на лояльность, а не на боевую эффективность.





По данным издания, протестные настроения в войсках нарастают, а давление на Владимира Зеленского усиливается, поэтому в Киеве ходят слухи о возможной скорой смене главкома.