Новости
 18+
St
Московский препарат от ревматоидного артрита получил международное признание
18+
Новости

Московский препарат от ревматоидного артрита получил международное признание

Его включили в рекомендации Азиатско-Тихоокеанской лиги ревматологов

Daily Storm

Оригинальный препарат олокизумаб, разработанный группой компаний «Р-Фарм» и выпускаемый на заводе «Спутник Технополис» (резидент ОЭЗ «Технополис Москва»), включен в обновленные клинические рекомендации Азиатско-Тихоокеанской лиги ассоциаций ревматологов (APLAR) — одной из ведущих профессиональных организаций в регионе. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.


По его словам, поддержка столичным правительством фармотрасли позволяет выпускать препараты мирового уровня. Олокизумаб стал первым российским лекарством, включенным в международные протоколы по ревматоидному артриту. Его эффективность и безопасность оценивались в клинических исследованиях с участием более 2,4 тыс. пациентов из 19 стран.


Препарат представляет собой моноклональное антитело, блокирующее ключевой медиатор воспаления. Он доступен во всех регионах России, а также зарегистрирован в Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Азербайджане и Вьетнаме. Медицинский директор «Р-Фарм» Михаил Самсонов назвал включение в рекомендации APLAR профессиональным сигналом международному сообществу, подтверждающим инновационность и эффективность препарата. Ревматоидный артрит — хроническое аутоиммунное заболевание, которое без лечения может привести к инвалидности; современная терапия направлена на контроль воспаления и сохранение функции суставов.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс Telegram Дзен VK
#москва #здоровье #медицина