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Пять человек погибли в результате удара ВСУ по автобусу в Белгородской области
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Пять человек погибли в результате удара ВСУ по автобусу в Белгородской области

Еще 23 пассажира пострадали

Daily Storm

В городе Шебекино Белгородской области украинский беспилотник нанес удар по пассажирскому автобусу, в результате чего погибли пять мирных жителей. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.


Жертвами стали четыре женщины и мальчик. Личности погибших устанавливаются. Еще 23 человека, включая 17-летнего подростка, получили ранения. Все они находятся в Шебекинской районной больнице, трое в крайне тяжелом состоянии. После стабилизации их переведут в медучреждения Белгорода. 


Глава региона назвал произошедшее бесчеловечной и подлой атакой и выразил соболезнования родным и близким погибших.

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#погибшие #белгородская область #удар всу