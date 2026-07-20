Пять человек погибли в результате удара ВСУ по автобусу в Белгородской области

В городе Шебекино Белгородской области украинский беспилотник нанес удар по пассажирскому автобусу, в результате чего погибли пять мирных жителей. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.





Жертвами стали четыре женщины и мальчик. Личности погибших устанавливаются. Еще 23 человека, включая 17-летнего подростка, получили ранения. Все они находятся в Шебекинской районной больнице, трое в крайне тяжелом состоянии. После стабилизации их переведут в медучреждения Белгорода.





Глава региона назвал произошедшее бесчеловечной и подлой атакой и выразил соболезнования родным и близким погибших.