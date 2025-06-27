Путин встретился с наследным принцем Абу-Даби в Минске

Наследный принц Абу-Даби передал российскому лидеру привет от президента ОАЭ с пожеланиями ему «здоровья и благополучия», а его детям — «прогресса и процветания». Об этом сообщает Telegram-канал радиостанции «Маяк».





Путин выразил надежду, что в ближайшие месяцы встретится с президентом ОАЭ, в том числе на российско-арабском саммите. Об этом пишет «Коммерсантъ».





Ранее 27 июня на саммите Халед бен Мухаммед Аль Нахайян от имени Объединенных Арабских Эмиратов подписал соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).