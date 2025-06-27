Новости
Новости 18+
St
Путин встретился с наследным принцем Абу-Даби в Минске
18+
Российский лидер заявил, что надеется в ближайшие месяцы увидеться с президентом ОАЭ undefined
Новости

Путин встретился с наследным принцем Абу-Даби в Минске

Российский лидер заявил, что надеется в ближайшие месяцы увидеться с президентом ОАЭ

Президент России Владимир Путин встретился с наследным принцем Абу-Даби, председателем Исполнительного совета эмирата Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном на полях саммита ЕАЭС в Минске. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Наследный принц Абу-Даби передал российскому лидеру привет от президента ОАЭ с пожеланиями ему «здоровья и благополучия», а его детям — «прогресса и процветания». Об этом сообщает Telegram-канал радиостанции «Маяк».


Путин выразил надежду, что в ближайшие месяцы встретится с президентом ОАЭ, в том числе на российско-арабском саммите. Об этом пишет «Коммерсантъ».


Ранее 27 июня на саммите Халед бен Мухаммед Аль Нахайян от имени Объединенных Арабских Эмиратов подписал соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

#ближний восток #минск #владимир путин #абу-даби
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...