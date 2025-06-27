Европарламент разрешил Финляндии закрыть границу с Россией

Европарламент отклонил петицию русскоязычных жителей Финляндии об открытии границы с Россией. Парламентарии постановили, что на фоне СВО и «гибридных угроз» у Хельсинки есть право закрыть пропускные пункты.





На вердикт Европарламента ссылается финское издание Yle. Петицию об открытии границы с Россией подал гражданин Финляндии и общественная организация «Александровское общество».





Русскоязычные жители заявляли, что решение властей Финляндии о закрытии пропускных пунктов нарушает законодательство Европейского Союза. Также в документе отмечалось, что инициатива негативно повлияла на экономику восточных регионов страны, а также на граждан Финляндии, у которых есть родственники в России.





Финские власти постепенно с ноября 2023 года закрыли все сухопутные пункты на границе с РФ. Отмечалось, что сильно возросло число «просителей убежища без надлежащих въездных документов».