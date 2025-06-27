Путин: Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, нужно согласовать место и время

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к третьему раунду переговоров с Украиной, нужно согласовать место и время. Он добавил, что РФ планирует передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных.
Президент выступает на пресс-конференции на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске.
Путин сообщил, что Россия тратит на военные нужды 13,5 триллиона рублей из 223 триллионов рублей ВВП. Это немалая часть, и РФ заплатила за это инфляцией, но сейчас борется с ней, добавил глава государства.
Траты рассчитаны под успешное завершение специальной военной операции, пояснил президент. Он подчеркнул, что Москва в перспективе планирует снижать расходы на оборону. Запад, наоборот, хочет расширять эти траты, добавил он.
РФ очень ценит усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, сказал Путин. Он заявил, что открыт к контактам, в том числе с американским коллегой, и отметил, что такие встречи нужно готовить, чтобы выходить «на новые рубежи сотрудничества».