Путин: Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, нужно согласовать место и время

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к третьему раунду переговоров с Украиной, нужно согласовать место и время. Он добавил, что РФ планирует передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных.





Президент выступает на пресс-конференции на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске.