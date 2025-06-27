Адвокат Аяза Шабутдинова назвал дату суда над ним и рассказал о выплате блогером 57 миллионов рублей потерпевшим

Суд над блогером Аязом Шабутдиновым пройдет 10 июля, сообщил Daily Storm его адвокат Калой Ахильгов. Он отметил, что число тех, кому Шабутдинов возместил ущерб, выросло.





«Следующий суд над Аязом 10 июля. Уже 90 потерпевшим был возмещен ущерб. Мы идем к тому, чтобы в течение судебного заседания погасить ущерб абсолютно всем. Всего их 113. Аяз в общей сложности уже выплатил потерпевшим 57 миллионов рублей», — рассказал адвокат.





При этом иск предпринимателя Натальи Калистаровой, потребовавшей ранее у блогера компенсацию в один миллиард рублей, пока «завис». Суд рассмотрит претензии женщины к Шабутдинову вместе с приговором, уточнил адвокат.





Блогера задержали в Москве 3 ноября 2023 года. По версии СК, Шабутдинов продавал курсы, ложно обещая возможность создать доходный бизнес. Стоили они от 150 тысяч до 350 тысяч рублей, но клиенты не получали обещанного результата, указали в ведомстве.





5 мая 2025 года Шабутдинов на суде признал вину по уголовному делу о мошенничестве, хотя в ноябре 2023-го называл недоразумением обвинения в свой адрес.





Ранее адвокат Шабутдинова в беседе с Daily Storm отверг вариант участия блогера в СВО. По словам Ахильгова, таких мыслей у подзащитного никогда не было. Защитник также говорил, что в СИЗО блогер «физически чувствует себя хорошо и духом держится бодро», а на условия содержания не жалуется.





Согласно совместному исследованию Ассоциации блогеров и агентств и сервиса LiveDune, доход Шабутдинова за 2022 год составил 600 миллионов рублей. Сам Аяз утверждал в общении с представителями СМИ, что с точки зрения капитализации бизнеса он рублевый миллиардер.