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В Госдуме призвали «Аэрофлот» распространить единое бронирование на семьи с тремя детьми и более
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Сейчас эта услуга действует для тех, у кого есть пятеро детей и больше undefined
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В Госдуме призвали «Аэрофлот» распространить единое бронирование на семьи с тремя детьми и более

Сейчас эта услуга действует для тех, у кого есть пятеро детей и больше

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала главу «Аэрофлота» Сергея Александровского распространить единое бронирование на семьи с тремя детьми и более. Сейчас эта услуга действует для тех, у кого есть пятеро детей и более. Соответствующее обращение есть в распоряжении Daily Storm.


В комитете приветствовали меры поддержки многодетных семей и отметили, что к таким инициативам относится введенная «Аэрофлотом» новая услуга семейного бронирования авиабилетов.


Согласно правилам компании, если пять и более детей летят вместе с одним или обоими родителями, перевозка оформляется в едином бронировании. Нина Останина отметила, ссылаясь на указ президента России, что в стране многодетной считается семья с тремя детьми и более.


«Просим вас, уважаемый Сергей Владимирович, рассмотреть вопрос о распространении предложенной ПАО «Аэрофлот» услуги семейного бронирования на все многодетные семьи», — говорится в обращении председателя комитета по защите семьи к главе авиакомпании.

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#госдума #аэрофлот #авиакомпания #полеты #останина
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