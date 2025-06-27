В Госдуме призвали «Аэрофлот» распространить единое бронирование на семьи с тремя детьми и более

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала главу «Аэрофлота» Сергея Александровского распространить единое бронирование на семьи с тремя детьми и более. Сейчас эта услуга действует для тех, у кого есть пятеро детей и более. Соответствующее обращение есть в распоряжении Daily Storm.





В комитете приветствовали меры поддержки многодетных семей и отметили, что к таким инициативам относится введенная «Аэрофлотом» новая услуга семейного бронирования авиабилетов.





Согласно правилам компании, если пять и более детей летят вместе с одним или обоими родителями, перевозка оформляется в едином бронировании. Нина Останина отметила, ссылаясь на указ президента России, что в стране многодетной считается семья с тремя детьми и более.





«Просим вас, уважаемый Сергей Владимирович, рассмотреть вопрос о распространении предложенной ПАО «Аэрофлот» услуги семейного бронирования на все многодетные семьи», — говорится в обращении председателя комитета по защите семьи к главе авиакомпании.