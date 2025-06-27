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Московский метрополитен взыскал более миллиона рублей с жителя Югры за попытку остановить поезд
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Действия мужчины повлекли отмену 10 поездов и пять внеплановых высадок пассажиров undefined
Новости

Московский метрополитен взыскал более миллиона рублей с жителя Югры за попытку остановить поезд

Действия мужчины повлекли отмену 10 поездов и пять внеплановых высадок пассажиров

Московский метрополитен взыскал с жителя города Белоярского в ХМАО более 1,1 миллиона рублей. Он пьяным упал на рельсы, пытаясь остановить поезд, чем нарушил работу метро. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Югры.


По данным пресс-службы, мужчина находился на станции метро «Марксистская» в состоянии алкогольного опьянения. Он пытался войти в вагон, когда двери уже закрылись, но потерпел неудачу. Тогда пассажир решил остановить отправление поезда, но упал на рельсы.


Своими действиями он нарушил работу метро: было отменено 10 поездов и проведено пять внеплановых высадок пассажиров. В результате метрополитен понес убыток в размере 1 156 161,60 рубля. Всю сумму взыскали с провинившегося пассажира.


В пресс-службе напомнили, что на платформе станции метро запрещено заходить в вагон, если двери уже закрылись.

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