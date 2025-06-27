Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если Тегеран возобновит ядерную программу

Президент США Дональд Трамп пообещал без раздумий вновь атаковать Иран, если страна продолжит обогащать уран. Об этом политик сообщил журналистам на пресс-конференции в Белом доме.





Отвечая на вопрос о возможности нанесения удара по Ирану в случае соответствующих выводов разведки, Трамп сказал: «Конечно. Без всяких сомнений, абсолютно».





При этом политик отметил, что сейчас у Вашингтона есть реальные доказательства «полного уничтожения» ядерной программы Тегерана. Он не верит в наличие у страны секретных ядерных объектов и пока не переживает по этому поводу.





Президент США напомнил, что на протяжении 25 лет говорил о необходимости лишить Иран возможности обзавестись ядерным оружием. Совместная операция Соединенных Штатов и Израиля позволила воплотить это в жизнь, и сейчас Тегерану «нужно восстановиться после тяжелой войны».





26 июня глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что в результате ударов США по ядерным объектам страны возможность проведения дальнейших переговоров по ядерной программе сильно осложнилась. Он добавил, что если страны Европы, как и США, продолжат политику противостояния с Исламской Республикой, это негативно скажется на ситуации в мире.