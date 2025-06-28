В Приморском крае разбился легкомоторный самолет, пилот погиб

Легкомоторный самолет Zlin-142 разбился в районе аэродрома Новонежино в Приморском крае. Об авиакатастрофе сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.





Там уточнили, что падение самолета произошло в 9:45 (2:45 мск). Воздушным судном управлял гражданин 1969 года рождения, который погиб в результате происшествия. Других людей на борту не было.





По предварительной информации, владелец аппарата передал его погибшему для отработки навыков пилотирования.





Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку по факту случившегося, на место происшествия выехал заместитель Приморского транспортного прокурора.





Zlin-142 выпускался в Чехословакии в 1970-х годах. Самолет предназначен для спортивных и учебных полетов.