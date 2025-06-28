Новости
Новости 18+
St
В Японии обнаружили мертвой гражданку России
18+
Предварительно, на ее теле есть следы побоев и кровоподтеки undefined
Новости

В Японии обнаружили мертвой гражданку России

Предварительно, на ее теле есть следы побоев и кровоподтеки

Гражданку России обнаружили мертвой в японском городе Осака в квартире, где она проживала. Об этом пишет агентство Kyodo.


По данным СМИ, на лице и теле 50-летней женщины есть следы побоев и кровоподтеки. Полиция не исключает, что россиянку могли убить. 


По информации агентства, к правоохранителям обратился бывший муж женщины, также россиянин, который проживает отдельно. Мужчина несколько дней не мог связаться с женщиной. Затем он приехал к ней на квартиру и обнаружил тело.


ТАСС со ссылкой на генконсульство в Осаке писал, что дипломаты связались с японской полицией. Сейчас ведется следствие. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#убийство #япония #россиянка #консульство
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...