В Японии обнаружили мертвой гражданку России

Гражданку России обнаружили мертвой в японском городе Осака в квартире, где она проживала. Об этом пишет агентство Kyodo.





По данным СМИ, на лице и теле 50-летней женщины есть следы побоев и кровоподтеки. Полиция не исключает, что россиянку могли убить.





По информации агентства, к правоохранителям обратился бывший муж женщины, также россиянин, который проживает отдельно. Мужчина несколько дней не мог связаться с женщиной. Затем он приехал к ней на квартиру и обнаружил тело.





ТАСС со ссылкой на генконсульство в Осаке писал, что дипломаты связались с японской полицией. Сейчас ведется следствие.