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Суд в Ереване отправил в СИЗО главу Ширакской епархии Армянской церкви
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Микаэля Аджапахяна подозревают в публичных призывах к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя undefined
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Суд в Ереване отправил в СИЗО главу Ширакской епархии Армянской церкви

Микаэля Аджапахяна подозревают в публичных призывах к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя

Главе Ширакской епархии Армянской церкви Микаэлю Аджапахяну предъявлено обвинение в призывах к насильственному захвату власти. Суд санкционировал его арест на два месяца. Священник отрицает вину, адвокаты заявили о предвзятости судьи. Об этом сообщил ресурс Sputnik-Армения .


Отмечается, что общение с Аджапахяном ограничено — разрешены только встречи с близкими. Защита назвала решение необоснованным и намерена его обжаловать.


Против архиепископа возбуждено уголовное дело по статье 422 УК Армении («Публичные призывы к захвату власти и насильственному изменению конституционного строя»). 


27 июня сотрудники Службы национальной безопасности попытались задержать его в Эчмиадзине — духовном центре Армянской церкви. Задержание сопровождалось потасовкой: священнослужители не пустили силовиков в резиденцию.


Позднее Аджапахян добровольно пришел в Следственный комитет. По данным адвокатов, сразу после этого он был задержан. 

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В Армении силовики ворвались в резиденцию апостольской церкви и попытались увезти главу Ширакской епархии

Возле здания произошла потасовка между верующими и правоохранителями 27 июня 2025
Dailystorm - В Армении силовики ворвались в резиденцию апостольской церкви и попытались увезти главу Ширакской епархии
#арест #конфликт #армения #епархия
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