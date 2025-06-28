Суд в Ереване отправил в СИЗО главу Ширакской епархии Армянской церкви

Главе Ширакской епархии Армянской церкви Микаэлю Аджапахяну предъявлено обвинение в призывах к насильственному захвату власти. Суд санкционировал его арест на два месяца. Священник отрицает вину, адвокаты заявили о предвзятости судьи. Об этом сообщил ресурс Sputnik-Армения .





Отмечается, что общение с Аджапахяном ограничено — разрешены только встречи с близкими. Защита назвала решение необоснованным и намерена его обжаловать.





Против архиепископа возбуждено уголовное дело по статье 422 УК Армении («Публичные призывы к захвату власти и насильственному изменению конституционного строя»).





27 июня сотрудники Службы национальной безопасности попытались задержать его в Эчмиадзине — духовном центре Армянской церкви. Задержание сопровождалось потасовкой: священнослужители не пустили силовиков в резиденцию.





Позднее Аджапахян добровольно пришел в Следственный комитет. По данным адвокатов, сразу после этого он был задержан.