День молодежи в Москве отметят масштабным фестивалем

В Москве 28 и 29 июня пройдет масштабный фестиваль, приуроченный ко Дню молодежи. Его флагманской площадкой станет Болотная площадь.





Там будут работать различные тематические пространства. К примеру, в хабе «Креатив» с 12:00 до 19:00 все желающие смогут посетить мастер-классы по созданию магнитов. Пройдут занятия по выращиванию микрозелени и пленэр, деловая игра, посвященная развитию внутреннего туризма, а также лекция об ИТ-предпринимательстве.





С 17:15 до 19:00 будут организованы мастер-классы по декорированию солнцезащитных очков и основам диджеинга. В пространстве «Молодежное лето» с 13:00 до 15:00 и с 16:00 до 18:00 гостей ждут на мастер-классы по плетению экосумок для бутылок. С 12:00 до 19:00 здесь будет работать площадка русских народных игр.





В парке экстремальных видов спорта пройдет региональный этап Международного конкурса-премии развития уличной культуры и спорта «КАРДО» по нескольким направлениям, среди которых воркаут, хип-хоп и брейкинг. Помимо этого, посетители фестиваля вместе с художниками примут участие в создании граффити.





В хабе «Карьера» с 12:00 до 19:00 можно будет присоединиться к интерактивной игре. Здесь также пройдут консультации, настольные игры и лекции основателей различных стартапов.





С 12:00 до 19:00 хаб «Спорт» ждет москвичей и гостей столицы на игры в мини-гольф, кибертурниры по хоккею и футболу, с 15:00 до 16:00 и с 18:00 до 19:00 — на гонки на радиоуправляемых машинках. В хабе «Нейросети» можно будет создать музыку, используя голосовые команды или текстовые запросы, а также пообщаться с различными виртуальными аватарами.





В течение двух дней на Болотной площади будут зарядки, велотренировки и встречи с блогерами, состоится патриотическое шоу на роликах «Дневник памяти», его представит коллектив артистов под руководством Петра Чернышева и Татьяны Навки.





Также будет открыт патриотический лагерь «Молодежь Москвы. Столица. Лето». Принять участие можно будет и в танцевальных флешмобах. На открытой сцене выступят артисты. Подробнее о программе мероприятий можно узнать на сайте mos.ru.