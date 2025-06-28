В Иране проходят похороны военных командиров и ученых-ядерщиков

В Иране проходит церемония похорон военных командиров и ученых, погибших во время 12-дневного конфликта с Израилем. Во время процессии выставили макеты баллистических ракет. Reuters писал, что в результате атаки Израиля погибли не менее 20 иранских военных командиров и 11 ученых.





Кроме высокопоставленных военных, иранцы прощаются с учеными-ядерщиками, журналистами и простыми гражданами, среди которых есть женщины и дети, — всего более 60 человек, пишет Tasnim News Agency.





Гробы накрыли флагами исламской республики, а на сцене выставили портреты нескольких убитых военных, в том числе начальника Генштаба Мохаммада Багери и главы Корпуса стражей исламской революции Хосейна Салами. На церемонии присутствуют в том числе президент Ирана Масуд Пезешкиан и глава МИД Аббас Аракчи.





Израильская операция против Ирана началась 13 июня. Власти объяснили ее тем, что Тегеран приблизился к созданию ядерного оружия.





Иран выпустил в сторону Израиля сотни баллистических ракет, стороны несколько дней обменивались ударами. 22 июня США атаковали три ключевых иранских ядерных объекта. Тегеран в ответ нанес удар по американской базе в Катаре, заранее предупредив Вашингтон.





Затем президент США Дональд Трамп объявил, что стороны договорились о прекращении огня. Власти Израиля заявили, что достигли всех своих целей. Верховный правитель Ирана аятолла Али Хаменеи объявил о победе над Израилем и США.