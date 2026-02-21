Разведка США обвинила Китай в создании ядерного оружия нового поколения

Разведывательные службы США полагают, что Китай разрабатывает ядерное оружие нового поколения и за последние годы провел как минимум одно тайное испытание. Об этом сообщили CNN источники.





По данным собеседников, речь идет о предполагаемом взрыве в Лобноре в 2020 году. В Вашингтоне считают, что Пекин стремится создать ракеты с разделяющимися головными частями и тактическое ядерное оружие малой мощности, которое может быть применено в случае конфликта вокруг Тайваня. Источники утверждают, что у Китая нет достаточных данных о применении ядерного оружия на практике для оружия нового поколения, что могло стать причиной возобновления испытаний.





В Пентагоне заявили, что не комментируют разведданные о конкретных испытаниях. Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй назвал эти обвинения «политической манипуляцией». Он отметил, что Китай решительно выступает против подобных заявлений.