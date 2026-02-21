Новости
«Ты нужен нам в Америке»: Трамп обратился к Роналду
Новости

«Ты нужен нам в Америке»: Трамп обратился к Роналду

Президент США Дональд Трамп обратился к португальскому футболисту Криштиану Роналду, назвав его лучшим игроком всех времен, и пригласил в Америку. Видеозапись опубликована на его странице в TikTok.


«Роналду, ты величайший игрок всех времен, ты нужен нам в Америке! Отправляйся в путь прямо сейчас, ты срочно нам нужен», — заявил Трамп. 


Американский лидер также опубликовал видеоролик, сгенерированный с помощью искусственного интеллекта. На нем Трамп и Роналду вместе играют в футбол в Овальном кабинете. Трамп и ранее выкладывал такое видео после личной встречи со спортсменом.


Сейчас Криштиану Роналду 41 год, он стал пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также является чемпионом Европы и был признан лучшим бомбардиром в истории сборных. На данный момент у него контракт с саудовским клубом «Аль-Наср».

