Умерла участница «Бурановских бабушек» Зоя Дородова

Одна из участниц музыкального коллектива «Бурановские бабушки» Зоя Дородова скончалась на 86-м году жизни. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава Малопургинского района Республики Удмуртии Александр Деев.





«Это невосполнимая утрата для нашей культуры, для всех нас. Выражаю самые глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто разделяет эту боль», — написал Деев.





Отпевание прошло 21 февраля в храме Святой Троицы в селе Бураново. Зоя Дородова родилась 15 апреля 1940 года и большую часть жизни проработала поваром.





«Бурановские бабушки» обрели всероссийскую и мировую известность в 2012 году, когда с песней Party for Everybody заняли второе место на международном конкурсе «Евровидение».