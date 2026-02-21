Новости
В зоне СВО погиб мужчина, который напал с ножом на губернатора Мурманской области
Ранее его приговорили к 13 годам колонии undefined
В зоне СВО погиб мужчина, который напал с ножом на губернатора Мурманской области

Ранее его приговорили к 13 годам колонии

Напавший с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Александр Быданов погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщается на его личной странице в социальной сети «ВКонтакте».


Военнослужащий погиб еще 4 января, однако известно об этом стало только сейчас. Мужчина, как сообщается, погиб во время выполнения боевого задания. Другие подробности не приводятся.


Напомним, нападение на губернатора Чибиса произошло в Апатитах 4 апреля 2024 года. Быданов напал на чиновника в доме культуры после встречи с местными жителями. Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима, мужчина объяснил свой поступок стечением обстоятельств и «психотравмирующей ситуацией». На суде он извинился перед Чибисом.

