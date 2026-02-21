Морпех с Камчатки с позывным Крош получил звание Героя России за 52 дня обороны под Курском

Сергей Крашенинников, принимавший участие в специальной военной операции, был удостоен звания Героя Российской Федерации. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем аккаунте в MAX.





Губернатор рассказал, что Крашенинников служит в батальоне «Арктический» 40-й бригады морской пехоты, он известен под позывным Крош. Военный получил звание Героя России в 19 лет по указу президента РФ.





«Это совсем молодой, простой и скромный парень, за плечами которого уже есть невероятный подвиг», — рассказал глава региона.





На Курском направлении военнослужащий руководил штурмовой группой, взявшей под контроль восемь сильно укрепленных вражеских опорных пунктов. Его действия позволили морским пехотинцам удерживать позиции в течение 52 дней, регулярно отражая атаки и нанося урон противнику. В ходе тяжелых боев Крош неоднократно проявлял мужество, спасая жизни своих товарищей, отметил Солодов.