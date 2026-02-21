В ФСБ предупредили об опасности использования Telegram в зоне СВО

Использование мессенджера Telegram российскими военнослужащими в зоне специальной военной операции в последние месяцы создавало реальную угрозу их жизни. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.





Анализ функционирования сервиса выявил многочисленные факты, свидетельствующие о том, что его использование на протяжении последних трех месяцев неоднократно создавало угрозу жизни военнослужащих. В ведомстве заявили, что украинские спецслужбы способны извлекать информацию из мессенджера и применять ее в военных операциях.





Ранее Роскомнадзор обвинил Telegram в «создании и системной поддержке инфраструктуры для незаконного распространения персональных данных граждан России». До этого мессенджер был частично ограничен на территории РФ.