Новости
Новости 18+
St
В ФСБ предупредили об опасности использования Telegram в зоне СВО
18+
Мессенджер создавал угрозу жизни российских военных undefined
Новости

В ФСБ предупредили об опасности использования Telegram в зоне СВО

Мессенджер создавал угрозу жизни российских военных

Использование мессенджера Telegram российскими военнослужащими в зоне специальной военной операции в последние месяцы создавало реальную угрозу их жизни. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.


Анализ функционирования сервиса выявил многочисленные факты, свидетельствующие о том, что его использование на протяжении последних трех месяцев неоднократно создавало угрозу жизни военнослужащих. В ведомстве заявили, что украинские спецслужбы способны извлекать информацию из мессенджера и применять ее в военных операциях.


Ранее Роскомнадзор обвинил Telegram в «создании и системной поддержке инфраструктуры для незаконного распространения персональных данных граждан России». До этого мессенджер был частично ограничен на территории РФ.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#фсб #telegram #мессенджер
Загрузка...
Загрузка...