«Масленица»: знакомство с приметами на Щукинской

В столице проходит фестиваль «Масленица». На площадке на Щукинской улице для гостей работают аттракционы и карусель, а главным угощением, помимо традиционных блинов, стали пончики, которые пользуются спросом у посетителей местного катка.
«Мы сейчас в сами на площадке на Щукинской. Здесь очень красиво! Вся площадка уже подготовлена к масленичным гуляниям. Мы здесь бываем по несколько раз в месяц по выходным. Здесь есть и аттракционы, и карусель для детей. А также — площадка «Миллион призов». Здесь выдают подарки. Сегодня получили вот такую красивую тарелочку», — рассказали посетители.
Гостям также рассказывают о народных приметах. Например, если первый блин получился ажурным, весна будет скорой, а внезапные заморозки перед праздником сулят жаркое лето.
Для желающих активно провести время организованы прыжки в мешках и выступления фольклорных коллективов. Площадка открыта для семейного отдыха.
В этом году фестиваль «Масленица» организовал программу более чем на 30 площадках города.
Подробности можно узнать на официальном сайте проекта.