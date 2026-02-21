«Масленица»: знакомство с приметами на Щукинской

«Мы сейчас в сами на площадке на Щукинской. Здесь очень красиво! Вся площадка уже подготовлена к масленичным гуляниям. Мы здесь бываем по несколько раз в месяц по выходным. Здесь есть и аттракционы, и карусель для детей. А также — площадка «Миллион призов». Здесь выдают подарки. Сегодня получили вот такую красивую тарелочку», — рассказали посетители.





Гостям также рассказывают о народных приметах. Например, если первый блин получился ажурным, весна будет скорой, а внезапные заморозки перед праздником сулят жаркое лето.





Для желающих активно провести время организованы прыжки в мешках и выступления фольклорных коллективов. Площадка открыта для семейного отдыха.





В этом году фестиваль «Масленица» организовал программу более чем на 30 площадках города.





Подробности можно узнать на официальном сайте проекта.