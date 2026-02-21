Одиннадцать человек пострадали при налете украинских БПЛА на Удмуртию

В результате атаки беспилотников на один из объектов в Удмуртии пострадали 11 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения республики Сергей Багин.





По его словам, трое пострадавших госпитализированы. Двое находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом. Бригада санавиации доставила тяжелого пациента в Первую РКБ, где он был прооперирован и сейчас находится под постоянным наблюдением врачей. Еще восемь человек после осмотра медиков были отпущены на амбулаторное лечение.





Глава Удмуртии Александр Бречалов ранее также сообщил о ночной атаке дронов на один из республиканских объектов. Он не раскрыл подробности о предприятии и количестве пострадавших.





В связи с этим аэропорт Ижевска был закрыт для приема и отправки рейсов с вечера 20-го до утра 21-го числа. Утром 21 февраля в регионе вновь была объявлена опасность атаки беспилотников.