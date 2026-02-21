В Приамурье нашли упавший вертолет Robinson, выживших нет

В Амурской области обнаружено место крушения частного вертолета Robinson R44, пропавшего в Ромненском округе. Об этом сообщили в региональном правительстве.





Воздушное судно нашли днем 21 февраля в лесу. На месте падения видны следы горения. Обстоятельства происшествия выясняют следователи и криминалисты Восточного МСУТ СК России и сотрудники МЧС.





Также в ходе поисково-спасательной операции найдены тела всех трех человек, находившихся на борту. Выживших нет.





В администрации Ромненского округа сообщили, что в связи с трагедией объявлен трехдневный траур, все праздничные мероприятия отменены. Власти выразили соболезнования родным погибших.





Ранее стало известно, что на борту находились пилот и двое сотрудников правоохранительных органов, которые должны были вернуться с оперативно-разыскных мероприятий.