Рэпера Icegergert оштрафовали на две тысячи рублей за «воровской» лозунг
Такое наказание по административному делу запросила прокуратура undefined
Савеловский районный суд Москвы оштрафовал на две тысячи рублей рэпера Icegergert (Георгий Гергерт) за выкрикивание на своем концерте лозунгов, связанных с запрещенным экстремистским движением «Арестантское уголовное единство»*. 


Прокуратура попросила о таком же наказании для артиста. Гергерт вину в совершенном правонарушении признал. 


Отмечается, что в ходе проверки выяснилось: 26 октября на концертной площадке на Ленинградском проспекте в Москве рэп-исполнитель публично произнес лозунг, который «по своему содержанию направлен на популяризацию криминальной субкультуры и искаженных ценностных ориентиров, формирующий у аудитории положительное восприятие преступной среды». 


Согласно выводам лингвистического исследования, произнесенная фраза связана с криминальной субкультурой, тюремным образом жизни, имеет положительную оценку лиц, принадлежащих к запрещенной организации.


* международное движение «А.У.Е.» внесено в реестр экстремистских и запрещено в России

