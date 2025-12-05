Рэпера Icegergert оштрафовали на две тысячи рублей за «воровской» лозунг

Савеловский районный суд Москвы оштрафовал на две тысячи рублей рэпера Icegergert (Георгий Гергерт) за выкрикивание на своем концерте лозунгов, связанных с запрещенным экстремистским движением «Арестантское уголовное единство»*.





Прокуратура попросила о таком же наказании для артиста. Гергерт вину в совершенном правонарушении признал.





Отмечается, что в ходе проверки выяснилось: 26 октября на концертной площадке на Ленинградском проспекте в Москве рэп-исполнитель публично произнес лозунг, который «по своему содержанию направлен на популяризацию криминальной субкультуры и искаженных ценностных ориентиров, формирующий у аудитории положительное восприятие преступной среды».





Согласно выводам лингвистического исследования, произнесенная фраза связана с криминальной субкультурой, тюремным образом жизни, имеет положительную оценку лиц, принадлежащих к запрещенной организации.





* международное движение «А.У.Е.» внесено в реестр экстремистских и запрещено в России