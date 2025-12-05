Адвокат: Долина не заплатила налог за квартиру, долг погасила покупательница Лурье

Народная артистка России Лариса Долина не заплатила налог на имущество физлиц за спорную квартиру в Хамовниках, сообщила Светлана Свириденко, адвокат покупательницы жилья Полины Лурье.





«Долина, проживая в квартире, не платила налог на имущество физлиц (за спорную квартиру) с июня по декабрь 2024 года; его заплатила Лурье, фактически не пользуясь квартирой. Несмотря на признание договора купли-продажи квартиры недействительным, налоговая служба выставила требование об уплате налога; при этом речь идет о сумме, превышающей 100 тысяч рублей», — сказала Светлана Свириденко.





По словам юриста, возражения ее клиентки со ссылкой на нормы гражданского законодательства остались без внимания.





Летом 2024 года Долина продала Лурье свою квартиру в центре Москвы, но затем обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной. Певица перевела деньги от продажи жилья и другие свои средства мошенникам — всего более 300 миллионов рублей.





Суд встал на сторону артистки и вернул ей квартиру. Лурье осталась без купленной недвижимости и денег.