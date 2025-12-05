Новости
Новости 18+
St
Адвокат: Долина не заплатила налог за квартиру, долг погасила покупательница Лурье
18+
По словам Светланы Свириденко, сумма составила больше 100 тысяч рублей undefined
Новости

Адвокат: Долина не заплатила налог за квартиру, долг погасила покупательница Лурье

По словам Светланы Свириденко, сумма составила больше 100 тысяч рублей

Народная артистка России Лариса Долина не заплатила налог на имущество физлиц за спорную квартиру в Хамовниках, сообщила Светлана Свириденко, адвокат покупательницы жилья Полины Лурье. 


«Долина, проживая в квартире, не платила налог на имущество физлиц (за спорную квартиру) с июня по декабрь 2024 года; его заплатила Лурье, фактически не пользуясь квартирой. Несмотря на признание договора купли-продажи квартиры недействительным, налоговая служба выставила требование об уплате налога; при этом речь идет о сумме, превышающей 100 тысяч рублей», — сказала Светлана Свириденко. 


По словам юриста, возражения ее клиентки со ссылкой на нормы гражданского законодательства остались без внимания. 


Летом 2024 года Долина продала Лурье свою квартиру в центре Москвы, но затем обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной. Певица перевела деньги от продажи жилья и другие свои средства мошенникам — всего более 300 миллионов рублей. 


Суд встал на сторону артистки и вернул ей квартиру. Лурье осталась без купленной недвижимости и денег. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#квартира #налоги #лариса долина
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...