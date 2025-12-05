Новости
Беспилотник атаковал портовую инфраструктуру в Темрюке на Кубани
За ночь над регионами России сбили 41 дрон, отчитались в Минобороны undefined
Новости

Беспилотник атаковал портовую инфраструктуру в Темрюке на Кубани

За ночь над регионами России сбили 41 дрон, отчитались в Минобороны

Портовая инфраструктура в Темрюке в Краснодарском крае повреждена после атаки БПЛА, начался пожар, сообщает оперштаб региона.  


Предварительно, пострадавших нет, персонал эвакуирован.  Для борьбы с огнем привлечены 32 специалиста и восемь единиц техники. На месте работают специальные и экстренные службы.  


По данным Минобороны РФ, ночью в небе над Краснодарским краем сбит один украинский беспилотник. Всего за ночь в нескольких регионах перехватили 41 дрон.


Также в ведомстве уточнили, что по девять БПЛА перехватили над Самарской областью и Крымом, восемь — над Саратовской, и по семь — над Волгоградской и Ростовской областями. 

