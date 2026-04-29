Ресторатор Миронов: Ухудшение погоды в Москве не вредит ресторанному бизнесу

Ухудшение погоды в столице не влияет на ресторанный бизнес, заявил основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба», председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов в своем Telegram-канале.





По его словам, с наступлением весны СМИ задают один и тот же вопрос о том, не терпят ли рестораторы убытки из-за непогоды. Ресторатор пояснил, что стандартная летняя веранда занимает лишь небольшой процент от общей площади заведения, а владельцы заинтересованы в полной посадке, что возможно только при заполнении внутренней части зала.





Миронов также отметил, что летние площадки, за редким исключением, не приносят ресторанам дополнительного заработка, а лишь не дают гостям разбежаться в теплую погоду. По его словам, в каждом рестораторе живут и борются две сущности: одна жаждет теплого уикенда с хорошей погодой, а вторая ждет дождя, чтобы люди не гуляли по улицам, а шли в рестораны.





При этом ресторатор признал, что бизнес является довольно метеозависимым.