Новости 18+
В Туапсе потушили открытое горение на НПЗ, атакованном дронами
МЧС отметило, что ликвидировать огонь удалось благодаря оперативному наращиванию группировки и грамотному распределению сил undefined
В Туапсе потушили открытое горение на НПЗ, атакованном дронами

МЧС отметило, что ликвидировать огонь удалось благодаря оперативному наращиванию группировки и грамотному распределению сил

В Туапсе пожарно-спасательные подразделения полностью ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе, атакованном беспилотниками. Об этом сообщили в МЧС России.


В ведомстве отметили, что ликвидировать огонь удалось за счет проведенной пенной атаки, а также оперативного наращивания группировки и грамотного распределения сил.


Масштабный пожар на НПЗ произошел в ночь на 28 апреля из-за падения обломков дронов. Это уже третий крупный пожар на объекте за последнее время.


Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в Туапсе выявили превышение концентрации бензола в воздухе из-за возгорания. По данным Роспотребнадзора, загрязнение незначительно, а его уровень ниже, чем при прошлом пожаре.

#пожар #туапсе #атака беспилотников
