В Туапсе потушили открытое горение на НПЗ, атакованном дронами

В Туапсе пожарно-спасательные подразделения полностью ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе, атакованном беспилотниками. Об этом сообщили в МЧС России.





В ведомстве отметили, что ликвидировать огонь удалось за счет проведенной пенной атаки, а также оперативного наращивания группировки и грамотного распределения сил.





Масштабный пожар на НПЗ произошел в ночь на 28 апреля из-за падения обломков дронов. Это уже третий крупный пожар на объекте за последнее время.





Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в Туапсе выявили превышение концентрации бензола в воздухе из-за возгорания. По данным Роспотребнадзора, загрязнение незначительно, а его уровень ниже, чем при прошлом пожаре.