Около 200 собак погибли при пожаре в питомнике в Нижнем Новгороде
Все животные, находившиеся внутри строения, сгорели заживо

В Ленинском районе Нижнего Новгорода утром 29 апреля произошел пожар в хозяйственной постройке, где содержались животные. 


По словам хозяйки, в момент возгорания внутри находились около 200 собак. Все они погибли в огне. 


На тушение пожара выезжали 30 спасателей и шесть единиц техники. Пламя охватило площадь около 50 квадратных метров. 


По данным Telegram-каналов, женщина была профессиональным заводчиком и разводила собак породы чихуахуа. Она пыталась самостоятельно спасти питомцев, но не смогла. 


В МЧС сообщили, что предварительной причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печного отопления. Специалисты проводят проверку. 

