В Туапсе после атаки БПЛА зафиксировали превышение бензола в воздухе

Уровень загрязнения оказался ниже, чем при пожаре 20 апреля

В Туапсе после пожара на нефтеперерабатывающем заводе, вспыхнувшего из-за атаки украинского беспилотника, зафиксировано незначительное превышение концентрации бензола в воздухе. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на данные Роспотребнадзора.


По результатам лабораторных исследований, проведенных 28 апреля, выявлено превышение гигиенических нормативов максимально разовой концентрации бензола. При этом в оперштабе подчеркнули, что уровень загрязнения в целом ниже, чем был во время тушения предыдущего масштабного пожара, начавшегося ночью 20 апреля из-за атаки украинских беспилотников.


Жителям близлежащих микрорайонов Грознефть, Сортировка и Звездный рекомендовано ограничить пребывание на улице, не открывать окна, использовать маски и респираторы, а также чаще проводить влажную уборку.


Специалисты советуют заменить контактные линзы на очки, регулярно промывать нос, глаза и горло, а также отказаться от курения.


Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о причастности Турции и Болгарии к экологическому ущербу Черного моря. По ее словам, эти страны, являясь членами НАТО, своими политическими актами поддержки, финансированием и прямыми поставками вооружений Киеву содействуют нанесению удара по морю, которое омывает их территории. Захарова подчеркнула, что речь идет именно об «экологическом ударе» по Черному морю.

