«Место, где все иначе»: актеры «Школы драматического искусства» — о своем театре

Театр создавался как пространство эксперимента, поиска новых форм и живого диалога со зрителем. Здание на Сретенке, открытое в 2001 году, само по себе стало частью художественной концепции. Пространство задумывалось как «город-театр» с несколькими сценами разного характера. Здесь есть трансформируемые залы, открытые площадки и большой атриум под стеклянной крышей, где проходят выставки и художественные проекты.





Игорь Яцко, руководитель творческой лаборатории и актер





Яцко пришел в театр, когда остро почувствовал разочарование в окружавшем его театре. Встреча с «Школой драматического искусства» стала для него открытием другого языка и способа мышления. По его словам, за годы работы он пережил вместе с театром разные периоды — подъемы, сложности и сомнения, но именно это место стало для него основой и настоящей школой. Сегодня суть театра он видит в идее школы и лаборатории, где сценическое искусство воспринимается как процесс познания и исследования, а спектакли становятся результатом долгой внутренней работы.





Александра Лахтюхова, актриса





Лахтюхова исполняет главную роль в спектакле «Гроза. Апокриф». Каждый спектакль, по ее словам, имеет собственную атмосферу, которую она ощущает с первых шагов за кулисами. Перед выходом на сцену актриса неизменно повторяет скороговорку про «тупогубого быка» — это давний ритуал, который помогает сосредоточиться и настроиться на работу.





Андрей Харенко, актер





Харенко, играющий Тихона Кабанова, мужа главной героини в «Грозе. Апокриф», признался, что театр поразил его с первого визита. «Это пространство с сильной эстетикой, с ощущением красоты, которое на тебя влияет. Ты просто по-другому себя ощущаешь внутри», — заявил он. Особое значение, по его словам, имеют и общие ритуалы перед спектаклем, когда труппа собирается вместе, чтобы почувствовать единство команды.





Вадим Дубровин, актер





Дубровин исполняет роль Михаила Булгакова в спектакле «Таська». Он попал в театр еще студентом и сразу влюбился в атмосферу здания. «Здесь все иначе: белые стены, открытость, отсутствие привычной "черной коробки". Это пространство, в котором ты как будто максимально оголен», — делится актер. Он отметил, что к здешним залам, например «Манежу» и «Глобусу», нужно привыкнуть. Сначала кажется, что необходимо говорить громче, но со временем приходит понимание, что можно работать спокойнее — пространство само начинает помогать артисту. Его любимое место в театре — гримерка, расположенная отдельно от остальных, где можно отдохнуть и побыть наедине с собой.





Олег Малахов, актер и режиссер





Малахов подчеркнул, что за годы работы площадка стала частью его самого. Театр объединяет особая внутренняя этика — уважение друг к другу и отсутствие интриг.





Александра Гладкова, актриса





Гладкова, играющая Татьяну Николаевну Лаппу в спектакле «Таська», призналась, что пришла в театр после института совсем неопытной и именно здесь по-настоящему освоила профессию. Работа в театре помогла ей понять себя и изменить отношение к роли.





Сегодня «Школа драматического искусства» продолжает жить как открытая творческая система, где рядом существуют разные поколения и режиссерские взгляды.