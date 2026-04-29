В ЛДПР предложили профильным комитетам Госдумы контролировать показатели нацпроектов

Первый замруководителя фракции ЛДПР Владимир Сысоев на конференции «120 лет российскому парламентаризму: прошлое, настоящее, будущее» в Тюмени предложил передать профильным комитетам Госдумы контроль над показателями федеральных национальных проектов при их корректировке или переутверждении. По его мнению, это позволит реально достигать национальные цели, закрепленные в указе президента РФ — экологическое благополучие, сохранение населения, технологическое лидерство и другие.





Сысоев отметил, что в работе профильных комитетов обратили внимание на провал федерального проекта «Оздоровление Волги» — цели не достигнуты. Аналогичная ситуация с проектом «Чистая вода»: показатели не достигнуты, бюджетные деньги использованы неэффективно. Проект завершился в 2024 году, а многие объекты превратились в долгострои и до сих пор не завершены либо стоят в чистом поле без подведенных сетей.





«Гражданам нужна чистая вода из-под крана, чистый воздух, благоустроенная и комфортная среда их проживания», — подчеркнул парламентарий.





По его словам, при корректировке или переутверждении показателей федеральных проектов необходимо их предварительное рассмотрение в профильных комитетах Госдумы.





«Пусть федеральные министры доказывают эту необходимость», — заявил Сысоев.





Он добавил, что достижение целей многих национальных проектов остается только на бумаге. Переписывание федеральными чиновниками методичек под нужные показатели, а затем корректировка плановых показателей под их достижимость стали «фишкой» в работе некоторых ведомств, так как сейчас корректировка никем не контролируется.