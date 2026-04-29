Жители Перми рассказали про обстановку в городе после удара беспилотника

На одну из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе 29 апреля прилетел беспилотник, сообщил губернатор региона. Затем случился пожар. Telegram-каналы публиковали кадры потемневшего неба, а некоторые жители отметили, что из-за гари прошел «черный дождь», который оставлял темные пятна. Собеседники Daily Storm предположили, что дым был в только в одном районе города. Сейчас, по их словам, в Перми ясно и спокойно.





Одна из жительниц Перми считает, что дым мог быть только в Индустриальном районе города. В центре, по ее словам, ясно и спокойно: «Я в самом сердце города на Комсомольском проспекте. Все в штатном режиме. Аэропорт летает. Принимает и выпускает. Сирен нет. Небо чистое. Солнце светит».