Жители Перми рассказали про обстановку в городе после удара беспилотника

На одну из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе 29 апреля прилетел беспилотник, сообщил губернатор региона. Затем случился пожар. Telegram-каналы публиковали кадры потемневшего неба, а некоторые жители отметили, что из-за гари прошел «черный дождь», который оставлял темные пятна. Собеседники Daily Storm предположили, что дым был в только в одном районе города. Сейчас, по их словам, в Перми ясно и спокойно.
Одна из жительниц Перми считает, что дым мог быть только в Индустриальном районе города. В центре, по ее словам, ясно и спокойно: «Я в самом сердце города на Комсомольском проспекте. Все в штатном режиме. Аэропорт летает. Принимает и выпускает. Сирен нет. Небо чистое. Солнце светит».
Еще две жительницы Перми сообщили, что не заметили в городе темные пятна после дождя. «Обещали сегодня дождь. И небо было черное. Но то, что дождь оставлял какие-то пятна, — не в курсе этого», — сообщила одна из них.
«Все тихо и спокойно, у нас утром был обычный дождь», — добавила другая собеседница.
В аэропорту Перми заявили, что воздушная гавань работает штатно. Задержки рейсов на вылет и прилет наблюдаются в связи с ограничениями, которые вводила Росавиация.
Накануне беспилотники в третий раз за последние две недели атаковали Туапсе. В городе продолжался сильный пожар, а также произошел разлив нефтепродуктов. На прошлой неделе Роспотребнадзор подтвердил, что в разных частях города после пожаров зафиксировали превышение концентраций бензола, ксилола и сажи.