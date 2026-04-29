В Кремле объяснили отказ от военной техники на параде Победы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему на параде Победы 9 мая на Красной площади не будет военной техники. По его словам, это связано с оперативной обстановкой.





«Киевский режим, который каждый день теряет земли на поле боя, сейчас пустился вовсю в террористическую активность. И поэтому на фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности», — сказал Песков.





Представитель Кремля также отметил, что в прошлом году парад был широкоформатным в честь юбилейной даты. В этом году дата не юбилейная, но парад все равно состоится, хотя и в усеченном формате.





Ранее Минобороны РФ сообщало, что в параде примет участие пешая колонна военнослужащих высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск ВС РФ. Воспитанники суворовских и нахимовских училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники в связи с оперативной обстановкой участвовать не будут.





Авиационная часть парада сохранится — над Красной площадью пролетят самолеты российских пилотажных авиагрупп, а в завершении летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета флага России. В ходе трансляции также покажут работу военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО, а также несущих боевое дежурство и боевую службу.