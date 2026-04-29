Песков заявил, что Россия не планирует выходить из ОПЕК+

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не собирается выходить из ОПЕК+. Он также выразил надежду на сохранение формата, несмотря на решение ОАЭ покинуть организацию.





По его словам, текущие договоренности позволяют стабилизировать мировые энергорынки, которые сейчас «штормит». При этом Москва рассчитывает на продолжение конструктивных контактов с ОАЭ, в том числе в рамках энергодиалога.





28 апреля ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая, завершив почти 60-летнее членство в организации. Решение объясняется долгосрочной стратегией развития энергетического сектора и необходимостью гибко реагировать на глобальный спрос.





