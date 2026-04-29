Новости
Новости 18+
St
Константин Хабенский смайликом ответил на вопрос об удалении третьего сезона «Метода»
18+
Ранее проект исчез из онлайн-кинотеатров
Эксклюзив Новости

Третий сезон сериала «Метод» с Константином Хабенским в главной роли исчез из онлайн-кинотеатров «Кинопоиск» и «Иви». Причиной названо наличие материалов, «дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности». Сам актер на вопрос корреспондента Daily Storm о ситуации ответил смайликом.


«Вообще не в курсе :))», — написал Хабенский на вопрос, знает ли он, «что произошло» с третьим сезоном сериала.


Продюсер проекта Владимир Маслов в Telegram-канале рассказывал, что после удаления сериала создатели обратились за разъяснениями в РКН, но конкретных формулировок в документах не получили. По его словам, из-за этого невозможно понять границы допустимого.


Продюсер добавил, что «Метод» — художественное произведение и не направлен на популяризацию преступлений. По его словам, проект не отличается по подходу от других представителей жанра, включая «Чикатило», «Фишер», «Декстер» и «Ганнибал».


Директор по взаимодействию с индустрией «Яндекса» Ксения Болецкая уточнила, что заключение о наличии дискредитирующих материалов выдало Минкультуры. Однако в чем именно заключается дискредитация, неясно. По данным СМИ, поводом стало обращение гражданина.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#минкультуры #сериал #константин хабенский
Загрузка...
Загрузка...