Константин Хабенский смайликом ответил на вопрос об удалении третьего сезона «Метода»

Третий сезон сериала «Метод» с Константином Хабенским в главной роли исчез из онлайн-кинотеатров «Кинопоиск» и «Иви». Причиной названо наличие материалов, «дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности». Сам актер на вопрос корреспондента Daily Storm о ситуации ответил смайликом.





«Вообще не в курсе :))», — написал Хабенский на вопрос, знает ли он, «что произошло» с третьим сезоном сериала.





Продюсер проекта Владимир Маслов в Telegram-канале рассказывал, что после удаления сериала создатели обратились за разъяснениями в РКН, но конкретных формулировок в документах не получили. По его словам, из-за этого невозможно понять границы допустимого.





Продюсер добавил, что «Метод» — художественное произведение и не направлен на популяризацию преступлений. По его словам, проект не отличается по подходу от других представителей жанра, включая «Чикатило», «Фишер», «Декстер» и «Ганнибал».





Директор по взаимодействию с индустрией «Яндекса» Ксения Болецкая уточнила, что заключение о наличии дискредитирующих материалов выдало Минкультуры. Однако в чем именно заключается дискредитация, неясно. По данным СМИ, поводом стало обращение гражданина.