На Кубани 31-летний мужчина задушил 11-летнюю школьницу, подозреваемый задержан и признал вину

В поселке Стрелка Темрюкского района Краснодарского края раскрыто убийство 11-летней школьницы, пропавшей 24 апреля. Следственный комитет задержал 31-летнего местного жителя, который в ходе допроса признал вину и рассказал, как задушил ребенка.





По версии следствия, днем 24 апреля мужчина встретил девочку на одной из улиц поселка, посадил в свой автомобиль и они направились в сторону хутора Белого. По пути он задушил школьницу. Чтобы замести следы, злоумышленник вывез тело за пределы хутора и бросил у водоема.





Девочка ушла гулять с подругами около 16:00 и не вернулась домой. На поиски ребенка вышли сотрудники полиции, добровольцы отряда «Лиза Алерт», казаки и ветераны СВО — всего около 700 человек. Поисковая операция продолжалась четверо суток в круглосуточном режиме.





Тело девочки обнаружили 28 апреля. Следователем с участием обвиняемого проведена проверка показаний на месте, где он продемонстрировал, как совершал убийство.





Решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве малолетнего.