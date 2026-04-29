Новости
Новости 18+
St
В Крыму предотвратили теракты против инфраструктуры и руководства правоохранительных органов
18+
Сотрудники ФСБ задержали агента Киева, у которого изъяли фугасную бомбу и взрывчатку
Новости

В Крыму сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов, направленных против объектов энергетической и газовой инфраструктуры региона, а также одного из руководителей силовых структур. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.


Задержан агент украинских спецслужб, который получил задание совершить диверсии. При обыске у него изъяты фугасная бомба и взрывчатые вещества, предназначенные для сборки еще двух самодельных взрывных устройств.


Уточняется, что мужчина — 1977 года рождения. По факту приготовления к теракту возбуждено уголовное дело.


27 апреля стало известно, что в Ухте сотрудники ФСБ пресекли подготовку теракта на объекте нефтяной промышленности. Двое россиян, завербованных украинскими спецслужбами, планировали атаковать предприятие с помощью беспилотников.


Когда силовики попытались задержать преступников, те начали стрелять. В итоге их ликвидировали ответным огнем.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#крым #задержание #диверсия
Загрузка...
Загрузка...