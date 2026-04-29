В Крыму предотвратили теракты против инфраструктуры и руководства правоохранительных органов

В Крыму сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов, направленных против объектов энергетической и газовой инфраструктуры региона, а также одного из руководителей силовых структур. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.





Задержан агент украинских спецслужб, который получил задание совершить диверсии. При обыске у него изъяты фугасная бомба и взрывчатые вещества, предназначенные для сборки еще двух самодельных взрывных устройств.





Уточняется, что мужчина — 1977 года рождения. По факту приготовления к теракту возбуждено уголовное дело.





27 апреля стало известно, что в Ухте сотрудники ФСБ пресекли подготовку теракта на объекте нефтяной промышленности. Двое россиян, завербованных украинскими спецслужбами, планировали атаковать предприятие с помощью беспилотников.





Когда силовики попытались задержать преступников, те начали стрелять. В итоге их ликвидировали ответным огнем.