Власти направляют еще 300 человек на борьбу с последствиями ЧС в Туапсе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что группировку спасателей в Туапсе увеличат на 300 человек. Помощь окажут шесть муниципалитетов. По его словам, дополнительные силы закрепят за определенными секторами, где необходимо усилить помощь. Губернатор подчеркнул, что краевые власти учитывают опыт ликвидации ЧС в Анапе.





«Делаем все, чтобы не допустить попадания большого количества нефтепродуктов в море. Собираем и вывозим загрязненный грунт и водомазутную смесь», — добавил Кондратьев.





Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что в Туапсе прибудет сводная группировка из 40 водолазов, в том числе от министерства и службы «Кубань-СПАС». Сейчас на реке Туапсе выставлено 9 рядов боновых заграждений для сдерживания распространения нефтепродуктов. В ближайшее время будут переброшены еще минимум 5 километров бонов.





Власти Геленджика также отправили в Туапсе делегацию в составе спасателей, представителей строительной сферы, отрасли ЖКХ и чиновников.





28 апреля власти Кубани сообщили об атаке на НПЗ в Туапсе — третьей за последние дни. На объекте начался пожар. Жители города рассказали Daily Storm, как пережили крупный пожар после новой атаки ВСУ. Горожане и волонтеры столкнулись с необходимостью помощи пострадавшим животным.