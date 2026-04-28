В «Зарядье» откроется первый в России музей пластических фигур: Пушкин, Гагарин и Толстой в сверхреалистичном исполнении

В парке «Зарядье» открывается первый в России музей пластических фигур. Экспозиция представляет собой пространственную иллюстрацию истории страны — художественный зал славы, где собраны образы тех, кто сформировал и формирует цивилизационную идентичность народа.





Гости увидят 50 сверхреалистичных фигур знаменитых личностей. Среди них Петр I, Юрий Гагарин, Александр Пушкин, Владимир Высоцкий, Лев Толстой, Никита Михалков, Георгий Жуков, Валентина Терешкова, Владислав Третьяк и другие. Фигуры создавали из специального силикона совместно с экспертами в области кинематографа и пластического грима, для достижения максимального портретного сходства использовали цифровые технологии.





«Первый в России музей пластических фигур станет новой точкой притяжения для москвичей и гостей города в одном из самых посещаемых парков столицы — «Зарядье». И это не просто одна из новых достопримечательностей на культурной и туристической карте Москвы, но и масштабное высказывание о героях нашей страны, которые внесли вклад в ее историю и продолжают создавать ее сегодня», — отметил руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.





Посетители смогут совершить путешествие во времени и ощутить эффект личного знакомства: оказаться лицом к лицу с героем и сопоставить его образ со своими представлениями.





Экспозиция открывается 1 мая, билеты доступны в сервисе «Мосбилет». Проект реализуется при поддержке правительства Москвы.