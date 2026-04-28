Министерство обороны России заявило, что подразделения «Африканского корпуса» не позволили боевикам осуществить государственный переворот в Мали. В ходе боев с превосходящими силами противника российские военные нанесли ему невосполнимые потери, вынудив отказаться от своих планов.





Благодаря этому удалось сохранить власть законного правительства и избежать массовой гибели гражданского населения, говорится в заявлении ведомства.





Численность группировки боевиков, попытавшихся совершить вооруженный переворот, составляла около 12 тысяч человек. Их подготовка велась при участии украинских и европейских наемников-инструкторов, которые применяли, в том числе, переносные зенитные ракетные комплексы западного образца «Стингер» и «Мистраль», добавили в Минобороны.





Потери боевиков, по данным российского ведомства, составили свыше 2,5 тысячи человек. Также уничтожены 102 единицы автомобильной техники, два «шахед-мобиля», 152 мотоцикла и 7 минометов.





25 апреля армия Мали сообщала о боях в столице Бамако и ряде населенных пунктов страны между национальными вооруженными силами и радикальными исламистами.