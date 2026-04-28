Минобороны РФ: Российский «Африканский корпус» предотвратил госпереворот в Мали
Численность группировки боевиков, пытавшихся захватить власть, оценивается в 12 тысяч человек undefined
Минобороны РФ: Российский «Африканский корпус» предотвратил госпереворот в Мали

Численность группировки боевиков, пытавшихся захватить власть, оценивается в 12 тысяч человек

Министерство обороны России заявило, что подразделения «Африканского корпуса» не позволили боевикам осуществить государственный переворот в Мали. В ходе боев с превосходящими силами противника российские военные нанесли ему невосполнимые потери, вынудив отказаться от своих планов. 


Благодаря этому удалось сохранить власть законного правительства и избежать массовой гибели гражданского населения, говорится в заявлении ведомства.


Численность группировки боевиков, попытавшихся совершить вооруженный переворот, составляла около 12 тысяч человек. Их подготовка велась при участии украинских и европейских наемников-инструкторов, которые применяли, в том числе, переносные зенитные ракетные комплексы западного образца «Стингер» и «Мистраль», добавили в Минобороны.


Потери боевиков, по данным российского ведомства, составили свыше 2,5 тысячи человек. Также уничтожены 102 единицы автомобильной техники, два «шахед-мобиля», 152 мотоцикла и 7 минометов.


25 апреля армия Мали сообщала о боях в столице Бамако и ряде населенных пунктов страны между национальными вооруженными силами и радикальными исламистами. 

#африка #мали #минобороны рф
