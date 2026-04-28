«Мосбилет» составил список самых интересных спектаклей Театра сатиры

Московский государственный академический театр сатиры — одна из самых известных и любимых публикой сцен Москвы. Его история связана с именами легендарных актеров, режиссеров и художников. Сегодня у театра три сцены, звездная труппа и яркие премьеры, которые органично дополняют классические постановки времен В. Плучека, А. Миронова и А. Ширвиндта.





Здание театра было построено в 1911 году по проекту Богдана Нилуса для братьев Никитиных. Изначально здесь находился цирк, театральный статус пространство обрело лишь в середине 1920-х годов. Современный облик зданию придал в 1960-х архитектор Валерий Степанов.





С момента основания Театр сатиры следовал творческому принципу: «Смеяться над тем, что смешно, бичевать все мерзкое и косное». Этот дух живет в нем и сегодня, определяя выбор пьес.





Спектакли





«Бешеные деньги» — постановка Андрея Миронова, восстановленная версия. В центре сюжета брак по расчету между светской львицей и провинциальным предпринимателем. В ролях: Антон Буглак, Андрей Зенин, Артем Минин, Сергей Чурбаков, Иван Михайловский, Наталья Карпунина, Ольга Суркова, Майя Горбань, Никита Манилов, Александр Багрянцев, Иван Федотов, Дмитрий Тополь, Карина Муса, Елена Синилова.





«Божественная Сара Бернар» — спектакль о легендарной актрисе, которая пытается разобраться в себе и заново режиссирует свою биографию. В ролях: Нина Корниенко, Александр Мохов, Влад Окропиридзе, Роман Керн, Дмитрий Володин.





«Лес» — история о том, как в водовороте событий в поместье Гурмыжской только нищие актеры умеют по-настоящему сопереживать ближнему. В ролях: Алёна Яковлева, Максим Аверин, Юрий Васильев, Мария Козакова, Майя Горбань, Артем Минин.





«Ночь ошибок» — старинный английский фарс, в котором герои постоянно вводят друг друга в заблуждение. В ролях: Александр Чернявский, Светлана Рябова, Сергей Колповский, Тимур Тихомиров, Вероника Агапова.





«Старики не подарок» — история о легендарных артистах, которых забыли, но однажды им поступает неожиданное приглашение. В ролях: Андрей Анкудинов, Юрий Васильев, Александр Воеводин, Бронислава Чунихина.





«Чистый понедельник» по мотивам произведения Ивана Бунина — история о любви, потерях и поиске света в темные времена. В ролях: Роман Керн, Мария Протасова, Лев Казанский, Мгер Закарян, Елена Ташаева.





